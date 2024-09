Władze Węgier złamały unijne prawo regulując dekretem rządowym ceny niektórych produktów żywnościowych - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dekret wydany w odpowiedzi na wysoką inflację pozostawał w mocy do lipca 2023 roku. W ocenie TSUE naruszał on wolną konkurencję.

Dekret regulujący ceny żywności

Zgodnie z dekretem handlowcy mogli być karani za nieprzestrzeganie ustalonych cen. W maju 2023 r. grzywnę otrzymała sieć SPAR za to, że w jednej ze swoich placówek handlowych nie przestrzegała dziennych ilości zapasu pięciu produktów wskazanych w dekrecie. SPAR zwróciła się do sądu w Segedynie o unieważnienie grzywny, a ten zapytał Trybunał Sprawiedliwości UE.

- Naruszenie swobodnego dostępu handlowców do rynku w warunkach skutecznej konkurencji, jak również zakłócenia w całym łańcuchu dostaw spowodowane cenami urzędowymi i ilościami wymaganymi od tych handlowców wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów zamierzonych w dekrecie - uznał TSUE.