Jest zgoda, by uziemione boeingi wróciły w przestworza

Przyczyną obu katastrof było najprawdopodobniej oprogramowanie kontrolujące system MCAS, który automatycznie zapobiega przeciągnięciu (utracie siły nośnej). Wszystkie samoloty 737 MAX, będące w posiadaniu linii lotniczych na całym świecie, zostały wycofane z eksploatacji do czasu uzyskania nowego certyfikatu dopuszczającego je do lotów z pasażerami.

To może być najdroższy błąd w historii firmy

Jak pisze CNN, zgoda FAA jest tylko pierwszym krokiem, by 387 uziemionych samolotów z 59 linii lotniczych wróciło do rozkładu lotów. Zanim jakiekolwiek Boeingi 737 MAX będą mogły podróżować z pasażerami, konieczna jest inspekcja i zatwierdzenie zaakceptowanych zmian w maszynach. Piloci ponadto muszą przejść dodatkowe szkolenia. Może to potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.