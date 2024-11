Biden przegrywa z Xi. "Uderzający kontrast"

Walka o wpływy w regionie

- To był uderzający kontrast. Jest olbrzymi chiński projekt megaportu, który przywołuje historię Peru sięgającą czasów Inków i dążenie do wielkości. Z drugiej strony Biden dostarczył więcej helikopterów do tępienia (upraw) koki. To się wydaje całkowicie przestarzałe i nieaktualne – ocenił wykładowca z Uniwersytetu Georgetown, Michael Shifter.