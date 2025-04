Wprowadzają zakaz używania telefonów w szkołach. W całym kraju

Austriacki rząd wprowadził zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach na terenie całego kraju. Zacznie on obowiązywać już za kilka dni. Ograniczenie dotyczy zarówno wnętrza szkoły, jak i aktywności poza jej terenem.

Zakaz, który zacznie obowiązywać 1 maja, został wprowadzony w formie nowelizacji rozporządzenia dotyczącego zasad tworzenia regulaminów szkolnych. Do tej pory przepisy zawierały zakaz korzystania z "przedmiotów zakłócających pracę szkoły".

To pierwsza poważna decyzja resortu edukacji w ramach powołanego niedawno nowego koalicyjnego rządu.

Ograniczenie wiekowe

Nowe rozporządzenia zabrania uczniom do ósmej klasy – czyli do 14. roku życia – korzystania z telefonów komórkowych, smartwatchy i podobnych urządzeń służących do komunikacji cyfrowej.