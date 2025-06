Tak samoloty znikały znad Bliskiego Wschodu

Agencja Reutera podkreśliła, że przewoźnicy przekierowują i odwołują loty, by zapewnić bezpieczeństwo pasażerom i załodze.

Odwołane, przekierowane loty

Lufthansa podała, że jej loty do Teheranu zostały zawieszone do odwołania i na razie będzie unikać przestrzeni powietrznej Iranu, Iraku i Izraela.

Linie Emirates, które odwołały loty do i z Iraku, Jordanii, Libanu i Iranu po ataku Izraela, nie odpowiedziały od razu na prośbę Reutersa o komentarz.

Loty sześciu linii lotniczych, w tym Etihad Airways i Turkish Airlines, zostały przekierowane do Baku w Azerbejdżanie - zgodnie z danymi Międzynarodowego Portu Lotniczego Heydar Aliyev.

Lot Emirates z Manchesteru do Dubaju został przekierowany do Stambułu, a lot flydubai z Belgradu do Erywania w Armenii.