"Piła łańcuchowa" przynosi efekty. Kraj zaczyna wychodzić z recesji

Głośna polityka "piły łańcuchowej" Javiera Mileia przynosi pierwsze efekty. Po szeregu bolesnych i szeroko zakrojonych reform Argentyna w trzecim kwartale tego roku odnotowała wzrost PKB o 3,9 procent. Jak podkreślają media, to "krok milowy" na drodze do wyjścia z recesji w państwie, które ostatni raz kwartalny wzrost osiągnęło ponad rok temu.

Produkt Krajowy Brutto Argentyny wzrósł w trzecim kwartale tego roku o 3,9 procent w porównaniu do drugiego kwartału. To pierwszy raz od ponad roku, kiedy wskaźnik ten osiągnął dodatnie wartości. Względem 2023 wyniki nie są tak optymistyczne, bo PKB w ujęciu rok do roku spadł o 2,1 proc, ale to nadal dane lepsze od prognozowanych.

Argentyna wychodzi z recesji

Tę obietnicę z niemałą energią zaczął szybko wdrażać, zmniejszając liczbę ministerstw z 18 do 8 i zwalniając ponad 30 tysięcy państwowych pracowników. Ponadto zdewaluował (zmniejszył wartość względem innych walut) argentyńską walutę, zlikwidował wszelkie dopłaty do kosztów energii i transportu, wstrzymał niemal wszystkie projekty infrastruktury publicznej, skasował większość subsydiów dla władz lokalnych i zamroził wysokość emerytur i płac w sektorze publicznym.

Piła łańcuchowa przynosi efekty

W efekcie doszło do poprawy odczytów PKB i spadku inflacji , która w ujęciu miesięcznym w listopadzie wyniosła 2,4 proc. - najmniej od ponad czterech lat. Poprawie uległy też wartości indeksu giełdowego Merval, notującego duże przedsiębiorstwa z siedzibą w Argentynie - od początku stycznia wzrosły one o 174 procent. Zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego działania prezydenta dają "lepsze niż oczekiwano wyniki".

Jednocześnie stosowanie przez Mileia polityki "piły łańcuchowej" doprowadziło też do szeregu negatywnych zjawisk: znaczącego spowolnienia produkcji przemysłowej, wzrostu bezrobocia oraz 53-procentowego wzrostu wskaźnika ubóstwa. - Jeśli spojrzeć tylko na inflację i sytuację fiskalną, to jest to ogromny i niezwykły sukces. Kraj nadal znajduje się jednak w recesji – ocenia w rozmowie z CNN Hans-Dieter Holtzmann z Naumann Foundation for Freedom, niemieckiego think tanku. Bo recesja jest definiowana jako spowolnienie gospodarcze przez co najmniej dwa kolejne kwartały, a w Argentynie wzrost odnotowano dopiero w jednym kwartale.