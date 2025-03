Planują zwolnić 80 tysięcy osób. "Totalny atak"

Zwolnienia w VA. Weterani i demokraci potępiają cięcia

Kierownictwu wyższego szczebla VA nakazano przygotować się do reorganizacji w sierpniu br. w celu okrojenia personelu i dostosowania go do misji i zmienionej struktury. Towarzyszy temu wezwanie do współpracy z Departamentem Efektywności Rządowej Białego Domu, którym kieruje Elon Musk i podjęcia zdecydowanych działań, przy jednoczesnym pragmatycznym oraz zdyscyplinowanym podejściu do celów administracji Trumpa.