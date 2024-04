Miliarder buduje ogromną elektrownię. Ma być kilka razy większa niż Paryż

Ma być pięć razy większy od Paryża i widoczna z kosmosu. W Indiach powstaje największa elektrownia na świecie oparta na odnawialnych źródłach energii. Ma produkować wystarczającą ilość energii elektrycznej do zasilenia obszaru o wielkości Szwajcarii - podał portal stacji CNN. Koszt to około 20 miliardów dolarów.

Powstaje największa elektrownia oparta o OZE

Jednostka zajmująca się czystą energią AGEL buduje rozległą elektrownię słoneczną i wiatrową w zachodnim indyjskim stanie Gujarat. Koszt to około 20 miliardów dolarów. Będzie to największy na świecie park energii odnawialnej, który zostanie ukończony za około pięć lat i powinien wygenerować wystarczającą ilość czystej energii elektrycznej do zasilenia 16 milionów indyjskich domów.