Przetasowania w zarządach spółek lotniczych pod nowym nadzorem

Nowa rada nadzorcza Polskiej Grupy Lotniczej oddelegowała do zarządu spółki przewodniczącego Łukasza Chaberskiego. Wcześniej odwołała z zarządu dwóch członków - potwierdziła rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska.

Od środy nadzór właścicielski nad Polską Grupą Lotniczą, do której należy m.in. PLL LOT, sprawuje minister infrastruktury, a nie szef aktywów państwowych. - Decyzją ministra infrastruktury w środę zostało odwołanych czterech członków rady nadzorczej Polskiej Grupy Lotniczej - powiedziała Anna Szumańska, potwierdzając nieoficjalne informacje mediów.

Zmiany w zarządzie spółki

Jak dodała, został wyznaczony nowy przewodniczący rady Łukasz Chaberski. - Dzisiaj rada nadzorcza odwołała dwóch członków zarządu. Do pełnienia ich obowiązków czasowo został oddelegowany przewodniczący rady nadzorczej PGL Łukasz Chaberski - przekazała rzeczniczka. We wtorek, decyzją rady nadzorczej PLL LOT, z funkcji prezesa narodowego przewoźnika został odwołany Michał Fijoł. PGL należy w 100 proc. do Skarbu Państwa. W skład Grupy wchodzą Polskie Linie Lotnicze LOT (PGL jest właścicielem 30,7 proc. akcji), a także LOT Aircraft Maintenance Services, LS Airport Services, LS Technics, PGL Leasing oraz Polska Akademia Lotnicza.