"Polscy twórcy nie gęsi, swoje treści mają…". Biznes wspiera media w proteście

Stanowisko przedsiębiorców

Przedstawiciele biznesu zaapelowali o do Senatu oraz wszystkich opcji politycznych o uwzględnienie postulatów polskich mediów i wprowadzenie niezbędnych poprawek do ustawy. "Ochrona polskich wydawców przed dominacją globalnych gigantów technologicznych jest nie tylko kwestią sprawiedliwości, szacunku dla pracy, uczciwej konkurencji i demokratycznych zasad, ale również strategicznym interesem państwa" - podkreślono.

Głosowanie w Senacie

Zgodnie z brzmieniem przepisów, które przegłosowali posłowie, media, czyli wydawcy, zarówno mali jak i duzi, mają same ustalić z gigantami technologicznymi reguły i wysokość wynagrodzenia. Bezpośrednio lub przez pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania. Doświadczenie z innych państw pokazało, że jest to długotrwały i trudny proces, stąd poprawka posłanki Lewicy, Darii Gosek-Popiołek, która zakłada pewne ułatwienie. Mianowicie, jeżeli w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku o rozpoczęcie negocjacji nie dojdzie do porozumienia, to strony mogą wystąpić do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie mediacji. Jeśli mediacja nie przyniesie efektów w ciągu trzech miesięcy, to prezes UOKiK mógłby swoją decyzją ustalić warunki wynagrodzenia.