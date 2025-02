Zmiany w Polskich Portach Lotniczych

Polskie Porty Lotnicze

Polskie Porty Lotnicze to spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia z dniem 1 kwietnia 2023 r. Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) w jednoosobową spółkę akcyjną, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. W dniu przekształcenia jedynym akcjonariuszem spółki był Skarb Państwa. We wrześniu 2023 r. Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego wniósł akcje nowej spółki Polskie Porty Lotnicze S.A. do spółki celowej Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Jedynym akcjonariuszem PPL S.A. jest obecnie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. W zasobach PPL znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie – największy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 16 spółek m.in. zarządzających portami lotniczymi. Polskie Porty Lotnicze podlegają rygorom prawnym narzucanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization - ICAO).(PAP)