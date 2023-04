Nie wiemy, jaką zmianę ustroju na myśli ma prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jeśli wzorem są Węgry, to Węgry się określa w sferze gospodarczej jako ustrój partyjno-oligarchiczny - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 prof. Witold Orłowski, Akademia Vistula, Politechnika Warszawska. Z kolei Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej mówił, że by "się ucieszył, gdyby ten ustrój został zmieniony na bardziej prospołeczny, a mniej merkantylny".

Ustrój gospodarczy w Polsce

Według niego "państwo, czyli firmy państwowe, są najgorszym praktycznie pracodawcą". - Wreszcie nadal mamy taką tendencję, zresztą od początku transformacji, że są likwidowane oddziały pracy w sądach pracy. To znaczy, że do sądu pracy jest coraz dalej, a termin jest wyznaczany coraz dłuższy. Co znaczy, że prawa zapisane w Kodeksie pracy stają się iluzoryczne. Myślę, że ten rząd, podobnie jak większość poprzednich, jest antypracowniczy, bo myśmy zapomnieli, że wszystko, co jest wokół nas, to wytwarzają ludzie, to jest wynikiem pracy. Kapitał niczego nie wytwarza - mówił.