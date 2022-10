Zmiana czasu coraz bliżej. Wkrótce przestawimy zegarki

czytaj dalej

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie prawie trzykrotnie, z 48,2 miliarda złotych w 2021 roku do 141,4 miliarda złotych w 2022 roku - wynika z notyfikacji fiskalnej Polski przedstawionej przez Eurostat. Co więcej, rośnie także koszt obsługi długu - do prawie 53 miliardów złotych. "To niestety dopiero początek" - wskazuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Sam rząd na razie chwali się wielomiliardową nadwyżką w budżecie państwa.