Dotychczas żaden z zakładów ZPC Otmuchów, w tym główny położony w Nysie nie został zalany - przekazała spółka w komunikacie. Jak dodano, do tej pory nie odnotowano istotnych strat finansowych, jednakże ryzyko zalania zakładów w Otmuchowie i Nysie nadal jest wysokie.

Zakłady cukiernicze mogą zostać zalane

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów to spółka należący do Grupy Otmuchów.

Powódź w Polsce

Przerwana została tama w Stroniu Śląskim w powiecie kłodzkim. Do Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju właściwie nie można dojechać. Zalane zostało Kłodzka. W Głuchołazach w powiecie nyskim napór wody zniszczył most tymczasowy. W Nysie po przerwaniu wałów woda zalała centrum i okoliczne dzielnice. Ucierpiały dziesiątki domostw. Wiele budynków zostało poważnie uszkodzonych lub zniszczonych. Ze szpitala w Nysie, odciętego od miasta przez wodę, zostało ewakuowanych w niedzielę 33 pacjentów, w tym ciężarne kobiety i dzieci.

Tusk zapewnił także o możliwości składania przez powodzian wniosków o pomoc. Podał, że jest to 10 tys. zł doraźnej natychmiastowej pomocy; a także do 100 tys. zł na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych oraz i do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych.