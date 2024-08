Zagraniczne inwestycje w Polsce. Lekki spadek, ale więcej miejsc pracy

"Każdy rząd i kraj walczy o nowe inwestycje u siebie"

"Olbrzymia w tym rola niemieckich inwestorów, którzy kolejny rok znajdują się w czołówce państw inwestujących w naszym kraju" - podkreślono. Z badania EY wynika, że w 2023 roku niemieckie firmy zrealizowały 36 projektów w Polsce, co daje 16 proc. wszystkich ubiegłorocznych inwestycji zagranicznych i stworzenie 2 tys. miejsc pracy. Wskazano, że daje to Niemcom drugie miejsce pod względem liczby napływających BIZ do Polski, po Stanach Zjednoczonych (52 projekty, 9 805 miejsc pracy w ub. roku). Na kolejnych miejscach rankingu znalazła się Wielka Brytania (13 projektów, 1 324 miejsc pracy) i Francja (12 projektów, 794 miejsc pracy). Według Pawła Tynela, Partnera w EY Polska, to wzrost kosztów, w tym cen energii na rynku niemieckim, skłania tamtejsze firmy do przenoszenia i rozbudowy zakładów produkcyjnych w innych regionach kontynentu. - Badani inwestorzy wskazują, że główną motywacją jest właśnie ograniczenie kosztów produkcji, natomiast drugą - dostęp do wykwalifikowanych pracowników, co w obliczu zwiększających się w Polsce kosztów pracy, staje się naszym głównym atutem - zwrócił uwagę. - Poza tym lokalizacja i bliskość geograficzna do rynków docelowych także bardzo pomagają, bo każdy kilometr dostawy więcej oznacza dodatkowe nakłady i czas na dowóz produktów w ramach całego łańcucha dostaw - dodał Tynela. Zaznaczył jednak, że tymi samymi inwestycjami zainteresowane są też inne kraje z naszego regionu. - Konkurencja o projekty jest poważna i nie ma sentymentów. Każdy rząd i kraj walczy o nowe inwestycje u siebie – zaznaczył Tynel.