Pracownik wyłączył program antywirusowy, stracili dostęp do bazy klientów

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożył na przedsiębiorstwo sprzedające między innymi drzwi antywłamaniowe, karę w wysokości 350 tysięcy złotych za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych - podano we wtorkowym komunikacie. Wcześniej firma zmagała się z atakiem hakerskim, w wyniku którego straciła dostęp do danych klientów i pracowników.

"Jak twierdziła firma, jej pracownik wyłączył program antywirusowy i to umożliwiło atak typu ransomware. Zdaniem administratora incydent trwał jednak krótko, firmie udało się odzyskać dostęp do danych. Uznała też, że celem ataku nie było zdobycie danych, tylko szantaż. Dlatego uznała, że nie było więc wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych" - czytamy w komunikacie.

UODO podkreślił, że firma co prawda powiadomiła o fakcie wszystkie osoby, których dane dotyczyły, ale zrobiła to w sposób wadliwy, a także nie zareagowała na uwagi zgłoszone przez PUODO.

"Prezes UODO wszechstronnie rozpatrzył zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Pytał też firmę (administratora danych), jakie rozwiązania wdrożyła po ataku. W efekcie PUODO ustalił, że administrator danych nie zastosował odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zminimalizowałyby ryzyko dla danych. A stało się to dlatego, że wbrew wskazaniom RODO, nie przeprowadził odpowiedniej analizy ryzyka. W tej sytuacji ryzyko to należało łączyć z możliwością wykorzystania złośliwego oprogramowania" - przekazał urząd.

UODO wskazuje na szereg nieprawidłowości

"Administrator na żadnym etapie przetwarzania danych osobowych nie określił precyzyjnie wszystkich możliwych do zidentyfikowania ryzyka czy zagrożeń, przez co wdrożone przez niego środki bezpieczeństwa okazały się nieskuteczne. Środki wdrożone po ataku również nie były wystarczające: administrator nie był w stanie wykazać, że są one odpowiednie do ryzyka, bo ryzyka nie zbadał" - czytamy.