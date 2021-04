Są wyniki Orlenu za pierwszy kwartał. "Potwierdzają zasadność przyjętych kierunków działania"

"Grupa Orlen zakończyła pierwszy kwartał 2021 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł i osiągnęła ok. 1,9 mld zł zysku netto. To m.in. efekt konsolidacji bardzo dobrego wyniku EBITDA Grupy Energa w wysokości 0,8 mld zł. Przychody wyniosły 24,6 mld zł" - napisano w komunikacie prasowym.

"Bardzo dobre wyniki"

Jak poinformował Orlen, w pierwszym kwartale tego roku w odniesieniu do otoczenia rynkowego grupa nadal obserwowała dużą zmienność w zakresie sytuacji popytowej oraz kształtowania się cen produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz surowców, w tym ropy, cen energii oraz uprawnień do emisji CO2, co przekładało się na ceny sprzedaży i poziom osiąganej marży we wszystkich segmentach operacyjnych.