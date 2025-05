Gospodarcze obietnice Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego

Obniżka podatków, podniesienie drugiego progu podatkowego, duże fundusze inwestycyjne czy zmiany w popularnych świadczeniach - to miedzy innymi proponują kandydaci na prezydenta, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów. Przypominamy, jakie gospodarcze obietnice złożyli Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki zmierzą się 1 czerwca w drugiej turze wyborów prezydenckich. W niedzielę w pierwszej turze wyborów Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a Nawrocki 29,54 proc. - podała w poniedziałek oficjalnie PKW. Frekwencja wyniosła 67,31 proc.

Rafał Trzaskowski. Co proponuje w gospodarce?

Na swojej stronie Rafał Trzaskowski przedstawił sześć głównych obszarów programowych. Oprócz "zdrowego rozsądku w życiu społecznym", znalazły się wśród nich: utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego, pakt dla bezpieczeństwa, patriotyzm gospodarczy, deregulacja oraz powołanie Prezydenckiego Funduszu Inwestycyjnego.

Fundusz, przedstawiany jako narzędzie wsparcia dla regionów zmagających się z długotrwałymi problemami gospodarczymi i społecznymi, ma dysponować kwotą dwóch miliardów złotych rocznie i finansować m.in. projekty modernizacji infrastruktury. Jak wyjaśniał Trzaskowski w grudniu ubiegłego roku, celem jest pomoc miastom w rozwiązywaniu najbardziej palących problemów. Zapowiedział również opracowanie mapy problemów miast wykluczonych komunikacyjnie, a w przypadku braku działań ze strony rządu - podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej zaproponował, by świadczenie 800 plus przysługiwało jedynie tym cudzoziemcom, którzy mieszkają i pracują w Polsce. Propozycja spotkała się z aprobatą rządu, który zapowiedział przygotowanie odpowiedniego projektu ustawy.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej opowiada się za "sprawiedliwą transformacją", zakładającą stopniowe odchodzenie od węgla. W tym procesie dopuścił również gaz jako "paliwo przejściowe". Mimo początkowej krytyki projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, Trzaskowski ocenił, że po jego "urealnieniu" - w tym zmianie harmonogramu prac - projekt ten jest wart realizacji. Jednocześnie wielokrotnie bronił dalszego funkcjonowania lotniska Okęcie, wskazując, że przez pewien czas oba porty powinny współistnieć, a Okęcie powinno zostać rozbudowane.

Cztery obietnice Rafała Trzaskowskiego

Trzaskowski postuluje również utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego, który miałby stać się motorem napędowym województwa podkarpackiego. Przedstawiony przez niego plan zakłada wielomiliardowe inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową, rozwój przemysłu zbrojeniowego i energetycznego oraz wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw. - Wszyscy pamiętamy Centralny Okręg Przemysłowy sprzed 90 lat. Dziś powinniśmy zrobić dokładnie to samo - mówił o tym projekcie w Mielcu w marcu tego roku.

W programie wyborczym Rafała Trzaskowskiego akcentowana jest też deregulacja i ograniczenie niepotrzebnej legislacji. Jedną z propozycji jest "1 za 2" - każda nowa regulacja oznacza likwidację dwóch istniejących. Trzaskowski jako prezydent chce też stosować zasadę "Unia Europejska + 0" - zero dodatkowych przepisów przy wprowadzaniu unijnego prawa. Trzaskowski chce wprowadzić też ułatwienia dla podatników, takie jak ugoda podatkowa czy domniemanie niewinności podatnika.

Kandydat KO chce też zwiększyć nakłady na obronność do 5 proc. PKB oraz zainwestować minimum 50 proc. środków na modernizację Sił Zbrojnych w polski przemysł

Trzaskowski mówił też, że jako prezydent będzie gwarantem tego, że rząd wywiąże się z obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku. Opowiadał się także za obniżeniem składki zdrowotnej.

Karol Nawrocki. Co proponuje w gospodarce?

Karol Nawrocki zapowiedział, że 6 sierpnia, czyli w pierwszym dniu urzędowania jako prezydent, złoży projekt ustawy obniżającej stawkę VAT z 23 proc. do 22 proc., a także pakiet "niższe i prorodzinne podatki".

W jego ramach przewidziano m.in. wprowadzenie stawki PIT 0 proc. dla rodzin wychowujących dwoje lub więcej dzieci. Nawrocki zadeklarował również, że ulgi obejmą przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Cztery obietnice Karola Nawrockiego

Wśród propozycji kandydata znalazły się także: podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł, likwidacja podatku Belki od zysków kapitałowych do tej samej kwoty rocznie oraz "sprawiedliwa waloryzacja emerytur" co najmniej o 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji. Nawrocki zapowiedział również złożenie projektów ustaw upraszczających system podatkowy, w tym wprowadzenie jednego przelewu łączącego PIT, ZUS i składkę zdrowotną.

Karol Nawrocki zapowiedział, że zaproponuje konstytucyjną ochronę przed podatkiem katastralnym; jak oświadczył, "podatku katastralnego nigdy nie podpisze". Zasygnalizował później, że w przypadku posiadaczy wielu mieszkań taki podatek byłby możliwy. Zaproponował też wpisanie do konstytucji zasady dziedziczenia majątku z pokolenia na pokolenie bez podatku.

W swoim programie zapowiedział "budżetowy pancerz", czyli projekt, który miałby skutecznie chronić finanse publiczne przed nadużyciami. Miałoby to - jak mówił - ukrócić działalność mafii VAT-owskich oraz innych grup wyłudzających publiczne pieniądze.

Nawrocki zadeklarował odrzucenie Zielonego Ładu i umowy handlowej Mercosur.

Kolejną propozycją Karola Nawrockiego jest powołanie Funduszu Technologii Przełomowych o wartości 5 mld zł, który ma wspierać przedsiębiorców z sektora nowoczesnych technologii. Fundusz ma prowadzić otwarte konkursy na rozwój sztucznej inteligencji oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Nawrocki zapowiada również powrót do pierwotnej wizji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Karol Nawrocki zadeklarował też utworzenie Centrum Obsługi Pacjenta, które miałoby na celu skrócenie kolejek do lekarzy.

Program Nawrockiego przewiduje podniesienie wydatków na obronność do 5 proc. PKB,

Lista obietnic wyborczych Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego

Najważniejsze obietnice gospodarcze Rafała Trzaskowskiego:

- 1 za 2 - każda nowa regulacja oznacza likwidację dwóch istniejących, - Unia Europejska + 0 - zero dodatkowych przepisów przy wprowadzaniu unijnego prawa, - ugoda podatkowa - wsparcie dla przedsiębiorców w kryzysie, czyli elastyczne negocjacje spłat zobowiązań i partnerska komunikacja z Urzędem Skarbowym, - domniemanie niewinności podatnika - wszelkie wątpliwości rozstrzygane na jego korzyść, - zwiększenie liczby interpretacji ogólnych wydawanych przez Ministerstwo Finansów, - stworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego na Podkarpaciu, projektu o wartości 250 mld zł, - rozliczenie rządu z obietnic, w tym bycie "gwarantem" wprowadzenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, - podpisanie ustawy, która obniża składkę zdrowotną, - powołanie Prezydenckiego Funduszu Inwestycyjnego w wysokości 2 mld złotych, - ograniczenie 800 plus jedynie dla tych cudzoziemców, którzy nie pracują i nie mieszkają w Polsce, - sprzeciw wobec podpisania przez UE umowy z Mercosurem, - stopniowe odejście od węgla; "paliwem przejściowym" gaz. - kontynuacja budowy CPK, po "urealnieniu" projektu, pozostawienie lotniska Okęcie, - podniesienie wydatków na obronność do 5 proc. PKB.

Najważniejsze obietnice gospodarcze Karola Nawrockiego:

- obniżenie podatku VAT z 23 proc. do 22 proc., - PIT 0 proc. dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci, - podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tys., - likwidacja podatku Belki od zysków kapitałowych do 140 tys. zł rocznie, - waloryzacja emerytur o minimum 150 zł i zawsze powyżej wskaźnika inflacji, - uproszczenie systemu podatkowego, w tym rozliczenie łączące PIT, ZUS i składkę zdrowotną w jednym przelewie, - konstytucyjna ochrona przed podatkiem katastralnym, - złożenie projektu, który miałby chronić finanse publiczne przed nadużyciami. - odrzucenie Zielonego Ładu, - kontynuacja wydobycia węgla do przejścia na energetykę atomową, - Fundusz Technologii Przełomowych o wartości 5 mld zł, - powrót do pierwotnej wizji Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), - uwolnienie państwowej ziemi dla samorządów na mieszkalnictwo, - utworzenie Centrum Obsługi Pacjenta, które miałoby zmniejszyć kolejki do lekarzy, - sprzeciw wobec umowy Mercosur, - podniesienie wydatków na obronność do 5 proc. PKB.

