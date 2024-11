Nowy dzień ustawowo wolny od pracy. "Nieprzemyślana propozycja"

Pomysł Wigilii ustawowo wolnej od pracy budzi wątpliwości organizacji pracodawców. "To kolejna nieprzemyślana pod kątem gospodarczym propozycja" - zwracają uwagę i dodają, że "pracownik, jeżeli chce nie pracować w Wigilię, może skorzystać z urlopu wypoczynkowego".

Lewica w miniony piątek złożyła w Sejmie projekt zakładający, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyjaśniała wcześniej, że to, czy wolny od pracy będzie już tegoroczny 24 grudnia, zależy od tego, kiedy i w jakim tempie projekt ustawy będzie procedowany przez parlamentarzystów.

"Zły pomysł"

Dyrektor Departamentu Analiz i Legislacji Pracodawców RP Piotr Rogowiecki pytany przez redakcję biznesową portalu tvn24.pl o ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy przekonuje, że "to zły pomysł".

"Nadal mamy do nadrobienia wyraźny dystans gospodarczy dzielący nas od krajów Europy Zachodniej . Tymczasem pojawiają się kolejne pomysły mające na celu ograniczenie czasu pracy Polaków - np. idea skrócenia tygodniowego czasu pracy" - pisze Piotr Rogowiecki.

"Jeden dodatkowy dzień wolny od pracy to dla gospodarki koszt ok. 6 mld zł. Już teraz mamy 13 dni wolnych od pracy . Ewentualne wprowadzenie kolejnego powinno być zrekompensowane likwidacją innego " - czytamy.

Zdaniem przedstawiciela przedsiębiorców "są także inne kwestie niż stricte gospodarcze". "Projektodawca uzasadnia swój pomysł tym, że pracownicy tego dnia i tak są wcześniej 'puszczani' do domu, a w firmach panuje rozprężenie i luźna atmosfera. Nie znam żadnych miarodajnych danych na ten temat " - podkreśla.

"Jednak nawet jeśli tak jest, to nie widzę uzasadnienia dla kolejnego, ustawowego ograniczania swobody działalności gospodarczej – jeżeli pracodawca uważa, że w Wigilię w jego zakładzie pracy pracownicy powinni wcześniej kończyć pracę, mieć luźniejszy dzień, czy też nie przychodzić w ogóle, to powinien mieć prawo do swobodnej decyzji w tym zakresie" - argumentuje Rogowiecki.