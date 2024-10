W tym roku do Polski popłyną dziesiątki miliardów złotych

W tym roku do Polski wpłynie 67 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy – powiedziała podczas piątkowej konferencji prasowej minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak dodała, 27 miliardów złotych już wpłynęło, a 40 miliardów planowane jest do końca roku.

Pełczyńska-Nałęcz wyjaśniła, że 67 mld zł to łączna kwota środków w ramach pierwszych trzech wniosków o płatność. Przy tym 27 mld zł to środki, które już wpłynęły do Polski, a 40 mld ma zostać przekazanych w ramach 2. i 3. wniosku o płatność. Zaznaczyła też, że w połowie października minie 10 miesięcy od momentu, kiedy udało się odblokować środki z KPO.

Najwięcej środków trafiło na program Czyste Powietrze

- Przeliczając na średnio jednego obywatela, to jest ok. 1800 złotych (...). Zawarliśmy 600 tysięcy umów i gdyby każda umowa dotyczyła jednego człowieka - oczywiście tak nie jest - co 60. Polak miałby zawartą umowę z KPO - stwierdziła minister. Pełczyńska-Nałęcz przekazała również, że zakontraktowana została już jedna trzecia pieniędzy z części grantowej KPO.

- Dokonaliśmy (…) przelewów z PFR na prawie 6,5 miliarda złotych. Do końca roku będzie to kolejne 5 miliardów. (…) A w przyszłym roku planujemy zainwestować do 80, a jeżeli uda nam się to zrobić maksymalnie efektywnie, nawet do 100 miliardów – stwierdziła. Zaznaczyła, że od początku roku najwięcej środków zostało skierowane na program Czyste Powietrze. W sumie jest to ponad 3,7 mld zł.

"W efekcie sfinansowaliśmy 230 tys. przeprowadzonych modernizacji. To nie znaczy, że wszystkie te modernizacje zostały zrobione w minionych 10 miesiącach, ale (...) taką ilość ociepleń domów jednorodzinnych sfinansowaliśmy z Czystego Powietrza. Docelowo z całego KPO będzie to 380 tys. ocieplonych domów jednorodzinnych" - podkreśliła.

Prawie pół miliarda na likwidację internetowych białych plam

Pełczyńska-Nałęcz poinformowała również, że prawie pół miliarda zł zostało przekazanych na sfinansowanie usuwania białych plan w dostępie do szerokopasmowego internetu. Docelowo z pieniędzy z KPO sfinansowany ma być dostęp do szerokopasmowego internetu dla 800 tys. gospodarstw domowych. Dodała, że środki z KPO są też przekazywana na inwestycję dotyczącą farm wiatrowych na Bałtyku, a w zeszłym tygodniu została podpisana umowa w sprawie utworzenia terminala instalacyjnego w Porcie Gdańsk.

Szefowa resortu funduszy przekazała też, że w październiku br. ruszy również faza projektowa polskiego systemu satelitarnego, który zakłada wyniesienie pierwszych polskich satelitów obserwacyjnych. - Pierwszy taki satelita zostanie wyniesiony już w przyszłym roku, kolejne trzy w roku 26 - powiedziała. Dodała, że rola tego systemu jest bardzo wieloobszarowa i będzie on pełnił funkcje w obszarze bezpieczeństwa związanego z sytuacjami kryzysowymi, takimi jak powodzie.

Cele KPO

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który ma wzmocnić polską gospodarkę. Jak napisano na rządowej stronie dot. KPO, środki z programu mają pomóc Polsce szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele, zrealizować nowe inwestycje, przyśpieszyć wzrost gospodarczy i zwiększyć zatrudnienie. W ramach programu Polska otrzymuje pieniądze w postaci bezzwrotnych dotacji oraz preferencyjnych pożyczek.

Po ostatniej rewizji KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Polska otrzyma z KPO 59,8 mld euro, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie pożyczek. Zgodnie z celami UE prawie 45 proc. budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne, a ponad 21 proc. - na transformację cyfrową.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: PAP