Vectra z zarzutami UOKiK

Jak podano, Vectra jednostronnie zmieniła swoim klientom warunki usług dostępu do internetu i telewizji. Zrobiła to w oparciu o klauzulę modyfikacyjną, którą wprowadziła do wykonywanych umów bez podstawy prawnej. W oparciu o nią podwyższała swoim klientom abonament o kilkuzłotowe kwoty (od 4 do 7 zł miesięcznie za każdą z usług). Tymczasem w umowie, którą podpisał konsument - jak podaje UOKiK - nie istniało postanowienie umożliwiające przedsiębiorcy podwyższenie opłat.