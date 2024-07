PKO BP

" W poniedziałek 15 lipca od godz. 00:00 do 00:30 aplikacja IKO będzie niedostępna, w tym autoryzacje płatności zbliżeniowych BLIK" - poinformował PKO BP w komunikacie.

Santander

ING Bank Śląski

"W nocy z soboty na niedzielę, 13/14 lipca, od 23:30 do 5:30 planujemy prace serwisowe" - przekazał bank w komunikacie.

mBank

"Zaplanowaliśmy prace serwisowe dla eMaklera i maklerskiej aplikacji mBank Giełda, dlatego 13 lipca (sobota) w godzinach 7.00-18.00 nie zalogujesz się do systemów transakcyjnych" - przekazano w komunikacie.

Raiffeisen Bank Polska

"Od soboty, 13 lipca 2024r., od godz. 17:00, do niedzieli, 14 lipca 2024r., do godz. 10:00, mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do R-NET" - poinformował klientów bank.