Propozycja obniżki VAT na ciepło, prąd i gaz. Szybka odpowiedź sejmowej większości

Sejm przyjął w środę część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Posłowie odrzucili poprawkę przewidującą obniżenie do 5 procent stawki VAT na ciepło sieciowe, gaz i energię elektryczną.

Senat wprowadził w środę po południu szereg poprawek do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, proponując m.in. obniżkę do 5 proc. stawki VAT na ciepło sieciowe, gaz i energię elektryczną. Ustawę wraz z poprawkami poparło 97 senatorów, nikt nie był przeciw ani się nie wstrzymał.

Senackie poprawki jeszcze tego samego dnia rozpatrzyli posłowie. Przyjęte przez Sejm poprawki mają charakter porządkujący, legislacyjny i redakcyjny. Poprawki, przewidujące między 1 marca a 31 grudnia 2023 r. obniżone z 23 do 5 proc. stawki podatku VAT na ciepło systemowe, gaz, energię elektryczną oraz olej opałowy zostały odrzucone. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Limit wzrostu cen ciepła

Nowe przepisy wprowadzają mechanizm, który ma ograniczyć wzrost cen ciepła dla odbiorców. Przewiduje on, że wzrost cen dostawy ciepła systemowego, obejmujący wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę, nie może być większy niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących 30 września 2022 r. Przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak by odbiorca - będący podmiotem uprawnionym - nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania.