Amazon pod lupą UOKiK. Firmie grozi wysoka kara

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko firmie Amazon - podano w komunikacie. UOKiK wyjaśnił, że zarzuty dotyczą wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów. Firmie grozi kara do 10 procent obrotu.

UOKiK kontra Amazon

Dodał, że takie postanowienie znajduje się w warunkach sprzedaży oraz na ostatnim etapie procesu zakupowego na platformie. Zapoznanie się z nim utrudnia użycie szarej czcionki na białym tle i umieszczenie go na samym dole strony, co może wymagać przewinięcia ekranu - podkreślił. "To, co rzeczywiście przyciąga uwagę konsumentów, to kojarzące się z zakupem i zawarciem umowy, wyróżnione jaskrawym kolorem przyciski 'Kup teraz' (na stronie produktu) lub 'Przejdź do finalizacji zakupu' (po dodaniu do koszyka)" - wskazał w komunikacie.