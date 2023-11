Wyższa ulga na prezent. Ostatnie chwile, żeby skorzystać

To ostatni rok, w którym firmy i przedsiębiorcy mogą skorzystać z wyższej ulgi na prezenty dla pracowników. Jak podaje "Rzeczpospolita", dzięki wyższym limitom zwolnień z PIT na świadczenia z funduszu socjalnego bez podatku można dostać prezent nawet za 2 tysiące złotych.

Warunki korzystania z ulgi

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę na warunki ulgi. Przede wszystkim prezent dla pracownika musi w całości być sfinansowany ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Do tego z ustawy o PIT wynika, że prezent musi mieć związek z finansowaniem działalności socjalnej.

Dodatkowy warunek to to, że limit zwolnienia obowiązuje na cały rok. – Jeśli pracownik dostał na Wielkanoc paczkę za 800 zł, jesienią bilety na koncert za 400 zł, a na Boże Narodzenie dofinansowanie w kwocie 1 tys. zł, nadwyżka ponad limit (czyli 200 zł) będzie opodatkowana – tłumaczy Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie InFakt.

I ostatnia kwestia to fakt, że zwolnienie jest na świadczenia pieniężne lub rzeczowe, ale nie można zaliczyć do nich bonów, talonów. Piotr Popek podsumowuje, że ulga nie obowiązuje na bon do marketu, ale zwolnione z podatku mogą być tzw. karty przedpłacone. Nie będzie także problemu z biletami wstępu, np. na koncert, oraz kartami na zajęcia sportowe.