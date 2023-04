Jest ugoda. Tauron otrzymał 240 milionów złotych od Rafako

Prezes Tauron Wytwarzanie Trajan Szuladziński odniósł się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) do komunikatu giełdowego Rafako. Rafako poinformowało bowiem we wtorek, że 24 kwietnia 2023 r. doszło do podpisania przez emitenta, spółkę zależną, PKO BP, PZU, mBank, a w dniu 25 kwietnia 2023 r. także przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz PKO BP, PZU, mBank i BGK, którzy wystawili gwarancje należytego wykonania kontraktu, porozumienia "w przedmiocie wzajemnych rozliczeń Emitenta, spółki zależnej i gwarantów, a także akceptacji ugody przez gwarantów, z dnia 31 marca 2023 r. - Jeśli chodzi o Rafako to ostatni warunek finalizuje się. Dostaję smsy potwierdzające kolejne wpłaty od gwarantów. To jest ostatni element finalizacji tej ugody. Zakładam, że zostanie sfinalizowana dzisiaj, bo to jest ten termin do końca - poinformował Szuladziński.