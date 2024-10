Syn Zygmunta Solorza odwołany z rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu

Zmiany w radzie nadzorczej Cyfrowego Polsatu. We wtorek akcjonariusze odwołali z jej składu syna Zygmunta Solorza - Tobiasa Solorza oraz prawnika Jarosława Grzesiaka.

Walne zdecydowało też o zmniejszeniu liczby członków rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu do sześciu osób. Sprzeciw wobec podjętych uchwał podczas walnego zgromadzenia zgłosili pełnomocnicy Tobiasa Solorza.

Podobnie jak dzień wcześniej na walnym zgromadzeniu ZE PAK, na walnym Cyfrowego Polsatu obecny był w formie zdalnej główny akcjonariusz i przewodniczący rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu Zygmunt Solorz.

Zygmunt Solorz i spór o sukcesję

Zygmunt Solorz to jeden z najbogatszych Polaków, założyciel i główny akcjonariusz Grupy Polsat Plus. W jego najbliższym otoczeniu ma trwać spór o sukcesję. W marcu 2024 roku Solorz wziął ślub z Justyną Kulką i - jak podają media - to z nią o majątek walczą dzieci miliardera - Tobias Solorz oraz Aleksandra i Piotr Żakowie.

2 sierpnia Solorz podpisał notarialne oświadczenie, na mocy którego przekazał im współkontrolę nad kluczowymi dla majątku fundacjami TiVi (skupiającą biznesy medialne i telekomunikacyjne - m.in. Polsat, Polkomtel, Netia) oraz Solkomtel (skupiającą biznesy energetyczne). Obie są zarejestrowane w Lichtensteinie.

Według mediów, już dzień później miliarder chciał wycofać się z tej decyzji i poinformował o tym na spotkaniu swoich dwóch synów. Dzieci Solorza podejrzewają - wynika z doniesień medialnych - że do zmiany decyzji ojca doszło pod wpływem Justyny Kulki. 13 sierpnia Solorz podpisał kolejne oświadczenie notarialne, w którym uchyla się od skutków prawnych przekazania majątku Tobiasowi Solorzowi oraz Aleksandrze i Piotrowi Żakom, bo - jak przekonywał - odbyło się to "pod wpływem wywołanego podstępem błędu".

To dało początek sporowi sądowemu między Solorzem a jego dziećmi, który toczy się w Lichtensteinie, czyli tam, gdzie zarejestrowane są obie fundacje. - Dzieci odrzucają prawo swojego ojca do dowolnej zmiany zdania wedle swego uznania. Na chwilę obecną najważniejsze jest zapobieżenie zagarnięciu majątku fundacji TiVi i Solkomtel przez panią Justynę Kulkę do czasu zakończenia sporu prawnego - powiedział adwokat Paweł Rymarz, który reprezentuje w tej sprawie syna Solorza - Tobiasa.

Na początku września sąd w Liechtensteinie wydał pięć zabezpieczeń tymczasowych. Zamrażają one obecny stan zarządzania fundacjami, co oznacza, że współkontrolują je dzieci Solorza wraz z nim.

23 września w liście do menedżerów Grupy dzieci Solorza ostrzegły, że dobro spółek jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem i zwróciły uwagę, by "ostrożnie przyjmować polecenia wydawane przez osoby, których niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości".

26 września Solorz zapowiedział działania, które mają doprowadzić do odwołania dzieci z władz kontrolowanych spółek. W rozmowie z "Super Expressem" poinformował, że jest obecnie w podróży poślubnej, ale zapewnił, że "cały czas jest na bieżąco ze sprawami firm i bierze udział w ich pracach". - Proszę się o mnie nie martwić, mam wszystko pod kontrolą - powiedział.

7 października dwaj synowie Solorza stracili stanowiska w radzie nadzorczej koncernu energetycznego ZE PAK. Zdaniem prawnika dzieci miliardera, ta decyzja "nie ma żadnego znaczenia dla istoty sporu", a "sukcesja dokonała się" już w sierpniu, kiedy Solorz podpisał dokumenty przekazujące dzieciom zarządzanie fundacjami.

Zygmunt Solorz Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.p

Biznesy Zygmunta Solorza

Główne obszary interesów Zygmunta Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Jego firmy skupione są w Grupie Polsat Plus, osobno Solorz jest też większościowym (66 proc.) akcjonariuszem energetycznego koncernu ZE PAK. Niektóre spółki ZE PAK zostały ostatnio przeniesione do Grupy Polsat Plus. Chodzi przede wszystkim o farmy wiatrowe i elektrownie słoneczne.

Dominującym podmiotem w Grupie Polsat Plus jest giełdowa spółka Cyfrowy Polsat, w której Solorz jest głównym akcjonariuszem, posiadającym poprzez inne podmioty, m.in. fundację TiVi Foundation z Lichtensteinu 62 proc. akcji, dających ponad 70 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Solorz jest też przewodniczącym rady nadzorczej.

Cyfrowy Polsat i spółki zależne zatrudniają obecnie 8,2 tys. osób. Spółka jest operatorem płatnej cyfrowej platformy satelitarnej "Polsat Box" i operatorem płatnej cyfrowej telewizji naziemnej oraz dostawcą usług telekomunikacyjnych. Ma 31 proc. abonentów płatnej telewizji w Polsce.

W 2023 r. przychody spółki wyniosły 13,6 mld zł, zysk EBITDA 3 mld zł, a zysk netto – 300 mln zł. Największe przychody generuje sprzedaż detaliczna od klientów indywidualnych i biznesowych - niemal 7 mld zł. Na koniec 2023 r. zobowiązania całej grupy wynosiły niemal 15 mld zł, z czego 10,6 mld stanowiły kredyty i pożyczki, a 4,3 mld zł obligacje.

W I półroczu 2024 r. Cyfrowy Polsat miał prawie 6,9 mld przychodów, 1,5 mld zysku EBITDA i 360 mln zysku netto. 3,5 mld przychodu pochodziło ze sprzedaży detalicznej do klientów indywidualnych i biznesowych. Zobowiązania nieco spadły, w sumie zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów wynosiło 10,7 mld kredytów i pożyczek, niższe były natomiast zobowiązania z tytułu obligacji (4 mld zł) w efekcie przedterminowego wykupu niektórych serii.

W Cyfrowym Polsacie obok telewizji Polsat funkcjonuje ponad 20 spółek z obszaru mediów, reklamy i rozrywki. Drugim obszarem działania spółki jest telekomunikacja. Należy do niej Polkomtel - operator sieci komórkowej Plus i 10 spółek świadczących usługi telekomunikacyjne, w tym operator telewizji kablowej i internetu Netia. Sieć Plus jako pierwsza w Polsce wdrażała w 2011 r. technologię LTE (4G), w 2020 r. zaoferowała pierwszą komercyjnie dostępną sieć w technologii 5G w paśmie 2,6 GHz. Polkomtel ma koncesje i częstotliwości, używane przez 5G. W 2023 r. do spółki trafiło około jednej czwartej całych przychodów z usług telefonii mobilnej w Polsce.

Cyfrowy Polsat ma też kontrolne pakiety udziałów w spółkach z branży deweloperskiej i nieruchomości, m.in. Port Praski i Laris.

W obszarze energetyki w grupie funkcjonuje 15 spółek zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej, głównie farm wiatrowych i fotowoltaicznych, produkcją i sprzedażą wodoru oraz autobusów na wodór.

Jest też szereg spółek zajmujących się usługami finansowymi, sprzedażą detaliczną itd.

Kim jest Zygmunt Solorz?

Zygmunt Solorz-Żak urodził się jako Zygmunt Józef Krok 4 sierpnia 1956 roku w Radomiu. Nazwisko Solorz przyjął po pierwszej żonie, a Żak po drugiej. W 1978 r. wyjechał do Republiki Federalnej Niemiec. Od 1983 roku był właścicielem działających w Polsce przedsiębiorstw handlowych, zajmujących się m.in. importem samochodów i elektroniki. Do Polski wrócił pod koniec lat 80.

Pod koniec 1992 r. założona przez Solorza-Żaka telewizja PolSat rozpoczęła nadawanie drogą satelitarną z Holandii. W 1993 r. PolSat, jako pierwszy prywatny podmiot, uzyskał koncesję na emisję programu z nadajników naziemnych w Polsce. Emisja ruszyła w 1994 r., w tym samym roku stacja zmieniła nazwę na Polsat. W 1999 r. powstała platforma Cyfrowy Polsat. W 2011 r. Solorz-Żak za ponad 18 mld zł kupił Polkomtel. Kolejne transakcje to m.in. zakup Netii.

W dorocznym rankingu najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost" Solorz-Żak debiutował w 1992 r. na 30. miejscu, w 1994 r. znalazł się na najniższej, 34. pozycji. Od 1998 r. nieprzerwanie w pierwszej dziesiątce, w latach 2020 i 2021 znajdował się na 1. miejscu z majątkiem wycenianym na ponad 10 mld zł.

Zygmunt Solorz-Żak wiele razy przyznawał, że w 1983 r. podpisał zobowiązanie do współpracy z SB w obawie przed karą za wcześniejsze nielegalne opuszczenie PRL. Utrzymywał, że do faktycznej współpracy nie doszło, a SB uznała go za mało przydatnego agenta. Zapewniał, że jego kontakty ze służbami nie miały żadnego wpływu na jego działalność gospodarczą i nie dostał koncesji dla Polsatu dzięki nim. W tej kwestii wielokrotnie procesował się m.in. za wiązanie go ze służbami wojskowymi PRL.

Autorka/Autor:kris/dap

Źródło: PAP, tvn24.pl