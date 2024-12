Rekordowy rok na Lotnisku Chopina

"To pierwszy raz w 90-letniej historii stołecznego portu, gdy udało się przekroczyć tę granicę, dodatkowo osiągniętą w niespełna trzy tygodnie po odprawieniu 20-milionowego pasażera, obsłużonego 6 grudnia" - podało Lotnisko Chopina.

Zapowiedziało też, że szacuje iż liczba pasażerów w całym 2024 r. wyniesie 21,3 miliona, co stanowi wzrost o około 15 proc. w porównaniu z 2023 r.

Jak podano w komunikacie w połowie grudnia br., od stycznia do końca listopada br. odprawionych zostało ok. 19,7 miliona pasażerów, a w listopadzie br. było to 1,6 miliona osób (wzrost o 15,9 proc. rdr).