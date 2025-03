Pełczyńska-Nałęcz: największą siłą wolnego rynku są konsumenci i podatnicy

"Uznano, że wolny rynek ma się dobrze wtedy, kiedy dobrze mają się wielkie grupy interesów: wielcy inwestorzy, banki, deweloperzy. Że jeśli banki zarabiają krocie - to system finansowy działa świetnie. Jeśli mieszkania są drogie - to rynek mieszkaniowy 'kwitnie'" - napisała i dodała, że "tego rodzaju kłamstwa powtarzano tak długo, aż wielu uwierzyło, że są prawdą". Według ministry jest "dokładnie odwrotnie". "Największą siłą wolnego rynku są konsumenci i podatnicy. To ich prawa powinny być przestrzegane przede wszystkim. Bez tych praw, bez uczciwego, wolnego rynku nie ma rozwoju i nie ma silnej gospodarki. Dopłaty do kredytów - to tylko jedna z wielu wadliwych polityk antykonsumenckich" - napisała.