"Jeśli mamy opierać gospodarkę na technologiach, musimy zadbać o cyberbezpieczeństwo"

Obecnie największym producentem półprzewodników jest Tajwan. Według danych "The Economist" na ten kraj przypada 60 proc. światowej produkcji półprzewodników, w tym ponad 90 proc. urządzeń najnowocześniejszej generacji, co uprawnia do przedstawiania go w kategoriach monopolistycznych. Jednakże z powodu kluczowej roli, jaką odgrywają fabryki półprzewodników, oraz rosnącej niepewności na arenie geopolitycznej coraz więcej krajów podejmuje działania zmierzające do dywersyfikacji produkcji i nearshoringu - informuje w piątkowym wydaniu "Rzeczpospolita".