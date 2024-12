Takie opakowania znikną z rynku. Bruksela szykuje rewolucję

Kraje członkowskie Unii Europejskiej w poniedziałek zaakceptowały nowe rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR). Zgodnie z nim od 2030 roku wszystkie opakowania mają nadawać się do recyklingu. Zakazany zostanie obrót kosmetykami w miniaturowych opakowaniach czy dodatkami do żywności zapakowanymi w plastik. Zniknąć mają także opakowania z tworzyw sztucznych na owoce i warzywa.

Komisja Europejska zaproponowała zmianę dotychczas obowiązującej dyrektywy dotyczącej opakowań dwa lata temu. Doszła bowiem do wniosku, że dotychczasowe rozwiązania nie przyczyniały się do zmniejszenia w UE ilości odpadów po opakowaniach.

Nowe cele

KE zaproponowała w miejsce dyrektywy rozporządzenie, co oznacza, że nowe zasady nie zaczną obowiązywać dopiero po ich wdrożeniu do prawa krajowego przez państwa, lecz będą obowiązujące z chwilą wejścia rozporządzenia w życie.

Do 2029 roku 90 proc. jednorazowych plastikowych i metalowych pojemników na napoje będzie musiało być zbieranych oddzielnie, np. za pośrednictwem systemów kaucyjnych. W 2030 roku wszystkie opakowania mają nadawać się do recyklingu w "ekonomicznie opłacalny sposób".

Rozporządzenie ustanawia też nowe cele dotyczące zmniejszania ilości odpadów opakowaniowych przypadających na jednego mieszkańca UE. Do 2030 roku ilość ta ma zmniejszyć się o 5 proc. w stosunku do 2018 roku; do 2035 roku - o 10 proc.; do 2040 roku - o 15 proc.