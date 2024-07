Wielka gwiazda przyjeżdża do Polski. W innych krajach podbijała ceny, czy tak będzie u nas?

Koncerty kreują gigantyczny popyt

Analitycy dodali, że według szacunków, trzy koncerty Taylor Swift w Warszawie przyciągną turystów, którzy "mogą zostawić w stolicy nawet ok. 190 mln zł". Dodali, że do Polski przyjadą m.in. Amerykanie, "których nie było stać na bilety w USA".

Ekonomiści Pekao zwrócili uwagę, że to iż koncerty Taylor Swift mają wpływ na gospodarkę w skali mikro nie podlega wątpliwości. Bank sprawdził, jak to będzie wyglądało w skali makro.

Dwa kraje

"Jest to Szwecja oraz szczególnie Portugalia. W samym miesiącu koncertu inflacja usług w Szwecji została nietypowo podbita o 0,4 pkt. proc., a w Portugalii o ponad 1,5 pkt. proc! To dodało w tych krajach odpowiednio 0,1 pkt. proc. i 0,4 pkt. proc. do inflacji ogółem. Szybkie spojrzenie na strukturę tego skoku pokazuje, że skumulował się on faktycznie w cenach usług związanych z turystyką. Jednakże, już w pierwszym miesiącu po koncercie następowała korekta tych wzrostów zerująca całkowity efekt bez trwałych zmian w procesach cenowych" – czytamy w analizie.