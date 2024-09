Tąpnięcie w kredytach mieszkaniowych

Banki i SKOK-i przesłały w sierpniu br. do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 25,2 proc. wobec sierpnia 2023 r. - podało w środę BIK. W porównaniu do lipca 2024 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 13,7 proc. - dodano.

Spadek liczby zapytań o kredyty

Dodano, że w sierpniu 2024 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 26,41 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 38,85 tys. rok wcześniej, co przekłada się na spadek o 32 proc. rok do roku. W porównaniu do lipca 2024 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy również spadła - o 13,7 proc.