Płatne szczepienia przeciw COVID-19. Minister zdrowia podał możliwy termin

Szczepienia przeciw COVID-19

W jej ocenie może to pozytywnie wpłynąć na wzrost liczby zainteresowanych szczepień. - Jeżeli zapowiemy, że (...) od któregoś momentu te szczepienia, te usługi będą odpłatne - one nie będą wysokopłatne, ale będą - może to spowoduje zachęcenie. Ja nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie, że mi się to podoba, dlatego że myślę, że jeszcze część osób, zwłaszcza starszych, może jeszcze dość nieudolnie próbowała się rejestrować - dodała członkini rady medycznej.