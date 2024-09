Stopy procentowe, konferencja Glapińskiego, inflacja. Tydzień w gospodarce

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej dotycząca stóp procentowych, konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, dane Głównego Urzędu Statystycznego o inflacji - to najważniejsze wydarzenia gospodarcze rozpoczynającego się tygodnia. W Warszawie i Katowicach zaplanowano kilka większych kongresów gospodarczych.

Decyzja dotycząca stóp procentowych

Kluczowym wydarzeniem tygodnia na krajowym rynku finansowym będzie środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej ws. wysokości stóp procentowych. Powszechnie oczekiwana jest ich stabilizacja na poziomie 5,75 proc. - wg najnowszego konsensusu PAP Biznes przynajmniej do końca I kw. 2025 r.

Podobny scenariusz wyłania się z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli RPP, którzy sygnalizują, że najwcześniejszym momentem na ewentualną obniżkę stóp mógłby być marzec 2025 r., choć musiałyby do tego zaistnieć wyjątkowo sprzyjające okoliczności makro. Bardziej prawdopodobne w tym świetle są więc późniejsze działania RPP.

Obserwatorzy polskiej polityki pieniężnej z pewnością będą zwracać uwagę na wszelkie odniesienia co do rozpoczętych obniżek stóp proc. w głównych gospodarkach i ich wpływie na kształtowanie się krajowego kosztu pieniądza lub kursu walutowego.

Dane o inflacji

Rada zapozna się przed posiedzeniem ze wstępnym odczytem inflacji za wrzesień (w poniedziałek). Wg konsensusu PAP Biznes CPI wzrosła w IX do 4,9 proc. rdr z 4,3 proc. przed miesiącem. Inflacja bazowa we wrześniu mogła wynieść 4,2 proc. wobec 3,7 proc. w sierpniu.

"Duży w tym udział ma efekt bazy, czyli wydarzenia sprzed roku takie jak rozszerzenie uprawnień do darmowych leków czy promocja na jednej z większych platform streamingowych. Stosunkowo duży spadek pokazały też wtedy ceny paliw, choć i teraz wyraźnie poszły w dół. Na to nałożyć trzeba efekt początku roku szkolnego z wyższymi kosztami edukacji. Efekt powodzi raczej się jeszcze w tych danych nie ujawni. W rezultacie inflacja bazowa wg nas podskoczy powyżej 4 proc. rdr z sierpniowych 3,7 proc. rdr i możliwe, że nie zdoła zejść niżej ani w tym roku ani przez zdecydowaną większość, jeśli nie cały kolejny" - oceniają ekonomiści Banku Santander.

"Członkowie RPP w ostatnich wypowiedziach mocno kierowali uwagę na przyszłoroczne marcowe posiedzenie jako moment, kiedy rozważona mogłaby być pierwsza obniżka stóp procentowych, przy jednoczesnym odcinaniu się od pomysłu takiego ruchu jeszcze w tym roku. Był to motyw na tyle powszechny w ich wypowiedziach, że być może wpłynie na kształt komunikatu, zwykle powielającego wcześniejsze sformułowania" - dodali.

Konferencja prezesa NBP

Prezes NBP Adam Glapiński na konferencji prasowej we wrześniu poinformował, że moment obniżki stóp procentowych może nastąpić ok. połowy 2025 r., a w optymistycznym scenariuszu nawet wcześniej. Dodał, że nie byłaby to zapowiedź cyklu obniżek.