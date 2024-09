Sejm powołał speckomisję do projektów ustaw powodziowych

Przewodniczącym komisji sejmowej został Mirosław Suchoń (Polska2050-TD). W skład prezydium weszli też: Kamil Bortniczuk (PiS), Michał Jaros (KO), Michał Pyrzyk (PSL-TD), Marta Stożek (Lewica). Skład prezydium głosowano łącznie, poparło go 25 posłanek i posłów.

Sejm powołał specjalną komisję

Do zakresu działania Komisji należą sprawy działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi z roku 2024, a w szczególności rozpatrywanie projektów ustaw w tym zakresie.

Do nowo powołanej komisji zostanie skierowany rządowy projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, a także przygotowany przez PiS projekt o szczególnych rozwiązaniach związanych ze wsparciem finansowym dla poszkodowanych przez powódź. W czwartek Sejm przeprowadził ich pierwsze czytanie.

Projekt wsparcia powodzian

Kolejnym proponowanym rozwiązaniem jest pakiet wsparcia związanego z mieszkalnictwem. Jak poinformowano, z Funduszu Dopłat zostanie udzielone bezzwrotne finansowe wsparcie dla osób, które ucierpiały na skutek powodzi. Drugie czytanie projektu specustawy zaplanowano w dodatkowym dniu posiedzenia Sejmu, czyli we wtorek, 1 października.

W czwartek rząd złożył autopoprawkę do projektu. Zgodnie z nią, pracownik poszkodowany w wyniku powodzi otrzyma prawo do dodatkowego płatnego urlopu w wymiarze do 20 dni na usuwanie skutków powodzi. Pracodawca będzie mógł uzyskać zwrot kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za czas tego urlopu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.