Sąd ogłosił upadłość wielkiej polskiej firmy

Sąd Rejonowy w Gliwicach wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Rafako - poinformowała spółka w komunikacie. Rafako złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości spółki we wrześniu.

26 września 2024 r. zarząd Rafako złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy. Dziś spółka przekazała w komunikacie o wydaniu postanowienia o upadłości Rafako przez sąd.

Rafako to spółka akcyjna, notowana na GPW, większość akcji należy - wg informacji zarządu - do obligatariuszy upadłej spółki PBG. Jest wykonawcą bloków energetycznych i producentem urządzeń dla energetyki. Spółka jest jednym z największych pracodawców w regionie, która zatrudnia niespełna 700 osób.

Brak porozumienia z wierzycielami

Jak informowano we wrześniu, z dniem ogłoszenia upadłości Rafako zarządzanie majątkiem spółki, w tym uprawnienie do sprzedaży lub wydzierżawienia tego majątku, zostanie przejęte przez syndyka masy upadłości.

Prezes Rafako Maciej Stańczuk tłumaczył we wrześniu, że wypowiedzenie przez JSW Koks mediacji prowadzonych z Rafako przed Prokuratorią Generalną, pozbawiło spółkę przychodu, co doprowadziło do utraty płynności finansowej i konieczności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.