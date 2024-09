Nowelizacja ustawy o podatku VAT. Rząd zajmie się projektem

Rada Ministrów we wtorek zajmie się między innymi projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) - wynika z porządku obrad, opublikowanego na stronie rządowej.

Dzięki projektowanym zmianom - jak napisano w założeniach do projektu - małe firmy będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich.

Rząd zajmie się nowelizacją ustawy o podatku VAT

"Dodatkowo podatnicy korzystający ze zwolnienia w państwie członkowskim, w którym nie posiadają siedziby działalności gospodarczej, będą obowiązani – poza limitem krajowym zwolnienia – do przestrzegania także ogólnego limitu unijnego (100 tys. euro). Po przekroczeniu jednego z tych limitów prawo do zwolnienia przestanie przysługiwać" – wskazano.

W przypadku Polski limit zwolnienia z VAT wynosi 200 tys. zł, liczony jako wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym (w przypadku podatników rozpoczynających działalności jest on liczony proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w trakcie roku). Obecnie jednak firmy z zagranicy, które rozpoczynają sprzedaż w Polsce, rozliczają VAT od pierwszej sprzedaży w naszym kraju. Podobnie jest w przypadku małych firm z Polski, działających na innych rynkach UE – co oznacza konieczność rejestracji w danym kraju na potrzeby VAT.