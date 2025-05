Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy regulującej zasady wykonywania zawodu psychologa oraz tworzącej samorząd zawodowy tej grupy. Nowe przepisy, przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mają zwiększyć bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia psychologicznego oraz uporządkować zasady świadczenia usług w tym zawodzie.

Zawód psychologa ma zostać uregulowany

Poza tym - jak wskazał resort - są niezgodne z prawem europejskim, bo nie przewidują możliwości odbycia stażu adaptacyjnego lub przeprowadzenia testu umiejętności w ramach procedury uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ograniczają też formy prowadzenia prywatnej praktyki psychologicznej jedynie do indywidualnej działalności gospodarczej i do spółki partnerskiej.

Tytuł psychologa tylko dla osób posiadających uprawnienia

Jak podało MRPiPS, jednym z kluczowych elementów ustawy jest zapewnienie, że tytułu zawodowego psychologa będą mogły używać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia . Powstanie także Rejestr Psychologów, do którego trafią wyłącznie osoby spełniające określone kwalifikacje .

Odpowiedzialność dyscyplinarna

W projekcie określone zostały przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej psychologów, co umożliwi zgłaszanie nieprawidłowości lub wnoszenie skarg do podmiotu ustawowo uprawnionego do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec psychologów. Odpowiedzialność dyscyplinarna psychologów nie wyłącza odpowiedzialności przewidzianej w odrębnych przepisach.