"Polska powinna być potęgą". Trzaskowski o gospodarce

Podczas konwencji kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski oskarżył prezesa NBP Adama Glapińskiego o doprowadzenie do galopującej inflacji i wezwał go do do obniżenia stóp procentowych. - Koniec upolitycznienia i koniec niekompetencji w Narodowym Banku Polskim - podkreślał. Stwierdził, że polska powinna być gospodarczą potęgą.