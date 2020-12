"To jest repolonizacja, tyle że innymi środkami" - ocenił zakup Polski Press Grupy przez Orlen zastępca dyrektora International Press Institute Scott Griffen. "Sprzedaż Polski Press to poważna i historyczna porażka wolności i pluralizmu prasy w Polsce oraz szkodliwy cios dla niezależnego dziennikarstwa, które pomimo dużej presji w kraju, pozostaje wciąż silne" - dodał.

"Oprócz licznych tytułów dzienników, rząd ma teraz dostęp do średnio ponad 17 milionów czytelników miesięcznie. O ile prezes Orlenu może określić to jako prostą inwestycję biznesową, wydaje się jasne, że jej prawdziwym celem jest pomoc PiS w nacjonalizacji prasy zagranicznej i doprowadzenie do upadku niezależnych mediów" - ocenił Griffen.

"Niestety, jeśli zmiany w mediach publicznych z 2016 roku będą w jakimkolwiek stopniu podobne do utrzymania niezależności redakcyjnej w tych regionalnych tytułach, prawdopodobnie znajdą się one pod ciągłą presją, by podążać za linią partii. W najgorszym przypadku wiele z tych tytułów mogłoby finalnie stać się tym samym, co telewizja publiczna, czyli maszyną propagandową partii rządzącej" - podkreśla IPI.