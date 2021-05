Premier: wiemy, że przyszłość będzie wyglądała inaczej

- Jeżeli Polska dzisiaj ma możliwość poszukiwania odważnie i rozważnie nowych ścieżek rozwoju, to przede wszystkim wiąże się to trzema podstawowymi obszarami: pierwszy to błyskawiczne zastosowanie Tarcz Antykryzysowych w marcu i kwietniu, to dzięki nim potrafiliśmy przechować 5 milionów miejsc pracy, ale też zachować i rozwijać potencjał polskiej gospodarki. Drugi czynniki to potężne fundusze o charakterze drugiego Planu Marschalla, potężne fundusze idące na rozwój gospodarki - mówił.