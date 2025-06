Premier Donald Tusk stwierdził, że polska gospodarka ruszyła "od zerowego dwa lata temu do najwyższego poziomu w Europie". Wskazał też na rekordowo niski poziom bezrobocia w maju.

"A tak przy okazji: rekordowo niskie bezrobocie w maju. Gospodarka ruszyła ze wzrostem od zerowego dwa lata temu do najwyższego poziomu w Europie" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk .

Tusk: Nudne fakty. Ale fakty

Podkreślił także, że "inflacja, która dwa lata temu sięgnęła 18 proc., spadła do 4 proc., a realna płaca wzrosła o 14 procent".

Gospodarka. Dane resortu i GUS

Według szacunków przekazanych w czwartek przez ministerstwo pracy, na koniec maja w urzędach pracy zarejestrowanych było 784 tys. osób bezrobotnych – to o 18,7 tys. mniej niż miesiąc wcześniej (spadek o 2,3 proc.). Tym samym stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,0 proc.

Do danych o inflacji w środę odniósł się Donald Tusk, podkreślając, że są one "lepsze od oczekiwań ekspertów". "W bitewnym zamieszaniu nie zauważyliście pewnie, że inflacja w maju spadła do poziomu 4,1, a więc znowu lepiej od oczekiwań ekspertów. Jedziemy dalej!" - napisał w mediach społecznościowych.