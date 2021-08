Polski Ład. Gowin proponuje trzy zmiany podatkowe, które mają pomóc samorządom

Polski Ład - samorządy

Po pierwsze - jak mówił były wicepremier - Porozumienie proponuje podniesienie udziału samorządów w podatku PIT do wysokości ok. 60 proc. - Po drugie, podniesienie udziału samorządów w podatku CIT do wysokości około 31 procent i wreszcie - to jest rozwiązanie zupełnie nowe - udział samorządów w podatku VAT. W tym przypadku chodziłoby o wyrównanie szans dla słabszych ekonomicznie gmin, powiatów, czy województw - tłumaczył. - Proponujemy, aby rocznie od każdego zameldowanego mieszkańca gmina otrzymywała z podatku VAT 200 złotych, powiat - 75 złotych, a województwo - 25 złotych - wyjaśniał.

Jarosław Gowin mówił również o skutkach proponowanych rozwiązań. - To zapewni stabilne finansowanie samorządom, to spowoduje też wypełnienie ubytku w dochodach samorządowych, wynikającego z planowanych przez rząd zmian podatkowych - zauważył.

Polski Ład - zmiany w podatkach

Najważniejsze zmiany podatkowe zawarte w Polskim Ładzie, to propozycja podniesienia kwoty wolnej od podatku z 8000 do 30 000 zł. Ponadto podniesienie z 85 528 zł do 120 000 zł progu podatkowego rozpoczynającego drugi przedział dochodów, do których ma zastosowanie 32-proc. stawka podatku. Zaproponowano jednocześnie likwidację odliczenia od podatku części składki zdrowotnej oraz zastąpienie ryczałtowej składki zdrowotnej, którą obecnie płacą mali przedsiębiorcy, składką proporcjonalną do dochodu.