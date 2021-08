Wyższe wynagrodzenia dla parlamentarzystów. "To naprawdę horrendalne podwyżki"

Podwyżki wynagrodzeń dla parlamentarzystów i rządzących o 40-60 procent to są naprawdę horrendalne podwyżki - powiedział na antenie TVN24 analityk finansowy Piotr Kuczyński. Dodał, że wzrost wynagrodzeń o "20-30 procent by zrozumiał".

Zgodnie z podpisanym przez prezydenta rozporządzeniem zarobki premiera i marszałków wzrosły do ponad 20 tys. zł miesięcznie, a posłowie i senatorowie zamiast 8016,07 zł - otrzymają ok. 12,5 tys. zł.

Podwyżki dla parlamentarzystów - komentarz analityka

- Wielu rzeczy nie rozumiem, jeśli chodzi o rządzących, ale podwyżki wynagrodzeń dla posłów, senatorów, rządu o 40-60 procent (...), więc średnio około 50 procent, to są to naprawdę horrendalne podwyżki. Nawet jeśli się pamięta, że trzy lata temu pan Jarosław Kaczyński, licho wie dlaczego, obniżył wszystkim (wynagrodzenia - red.) o 20 procent. Dlatego, że jego rząd dał sobie nagrody - powiedział Kuczyński.

Dodał, że "nawet jeśli się to bierze pod uwagę, to 20-30 procent by zrozumiał". - 60 procent w sytuacji, gdy ludzie protestują, gdy służby publiczne mają zamrożone fundusze płac, to jest to strzelenie sobie w stopę. Ale jeżeli ktoś chce - dlaczego nie, nie można mu zabronić, by odbierał sobie głosy wyborców - mówił analityk.