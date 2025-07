Rekordzista otrzymał 193 tysiące złotych

Średnia kwota podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), płaconego przez Polaków, wyniosła w 2025 roku pięć tysięcy złotych - wynika z raportu firmy PITax. To wzrost o czterdzieści dwa procent w porównaniu z rokiem 2023.

"Wysoka inflacja oraz kurcząca się grupa osób zwolnionych z opodatkowania – to dwa główne powody wzrostu kwot płaconych podatków. Z danych PITax wynika, że średnia suma należnej fiskusowi daniny wzrosła z 3500 zł przed dwoma laty do 5000 zł w tym roku" - poinformowano w raporcie. Dodano, że liczba osób, które w ogóle nie musiały płacić tego podatku - z uwagi na osiągane dochody i kwotę wolną - zmniejszyła się w ciągu dwóch lat z 43 do 33 proc.