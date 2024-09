Kolejowe spółki przejmą pracowników PKP Cargo

Nowe miejsca pracy

W połowie czerwca 2024 r. podpisano pierwszy list intencyjny - z Polregio na zatrudnienie do 300 osób. Następnie zawarto kolejnych 13 porozumień m.in. z: PKP Intercity na zatrudnienie do 400 osób, PKP Intercity Remtrak - do 300 osób, PKP Polskie Linie Kolejowe - do 250 osób, Warsem - do 100 osób, Pesa Bydgoszcz i Pesa Mińsk Mazowiecki, PGE Energetyka Kolejowa (do 100 osób), Kolejami Wielkopolskimi i Kolejami Mazowieckimi (do 80 osób) i Metrem Warszawskim - ws. zatrudnienia ok. 100 osób.