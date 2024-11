PKB w górę. "Szalona, recesyjna kompozycja"

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski wzrósł w trzecim kwartale o 2,7 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Z danych GUS wynika, że inwestycje w trzecim kw. wzrosły o 0,1 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 0,3 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 4,4 proc. rdr. Z konsensusu przeprowadzonego przez PAP wynikało, że rynek oczekiwał wzrostu inwestycji o 2,2 proc. rdr, wzrostu konsumpcji prywatnej o 3,0 proc. rdr i wzrostu popytu krajowego o 4,5 proc. rdr. W ujęciu kwartał do kwartału PKB spadł o 0,1 proc. wobec 0,2 proc. we wcześniejszym szacunku flash.

"Konsumpcja, inwestycje i eksport stanęły"

"GUS potwierdził, że polska gospodarka urosła w III kwartale o 2,7 proc. r/r. To, co jest zaskoczeniem, to struktura wzrostu. Konsumpcja, inwestycje i eksport stanęły, przyrost zapasów (+3,2 pkt. proc.) wykręcił ponad 100 proc. wzrostu PKB. Szalona struktura, ale się nie powtórzy w Q4" - czytamy w komentarzu analityków Banku Pekao.