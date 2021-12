Wiceszef KE: mało prawdopodobne, by polski plan odbudowy został zatwierdzony w tym roku

- Jest mało prawdopodobne, że uda się sfinalizować prace przed końcem roku. Ale to, co najbardziej się liczy, to treść tych rozmów, więc od kwestii merytorycznych będzie zależało to, jak szybko będzie następował postęp w tych rozmowach - powiedział Dombrovskis. Jak dodał, rozmowy z Polską dotyczą niezależności sądownictwa, szczególnie Izby Dyscyplinarnej.

Krajowy Plan Odbudowy

Fundusz Odbudowy to środki, które mają ożywić gospodarkę UE po pandemii COVID-19, a równocześnie odpowiedzieć na największe wyzwania naszych czasów: transformację klimatyczną i cyfrową. Aby otrzymać wsparcie, państwa członkowskie muszą przedstawić KE swoje plany odbudowy. Polski Krajowy Plan Odbudowy trafił do Brukseli na początku maja br.

Polska cały czas czeka na zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy, na którego realizację mamy dostać 58,1 mld euro, czyli ok. 270 mld zł, do wydania w ciągu pięciu lat (23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek) . Nadal nie dostaliśmy zaliczki, czyli 4,7 mld euro. Unia czeka na spełnienie przez polski rząd przedstawionych jeszcze w październiku warunków.

Szefowa Komisji Europejskiej w październiku powiedziała, że chce wpisania do polskiego KPO jasnego zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, do przeprowadzenia zmian w systemie dyscyplinarnym dla sędziów oraz rozpoczęcia procesu przywracania sędziów odsuniętych od orzekania. – To jest do zrobienia. Mam nadzieję, że osiągniemy porozumienie, ale te reformy to jest dla nas warunek nieodzowny – podkreśliła von der Leyen.