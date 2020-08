Kobieta przelała oszustom ponad 120 tysięcy złotych. Policja ostrzega

Odzyskano większość pieniędzy

W efekcie śledztwa zatrzymano trzech obywateli Nigerii wieku 26, 27 i 31 lat. Zatrzymania odbyły się w Lublinie, Warszawie, a także na granicy polsko-niemieckiej, gdy 27-latek uciekał do Niemiec. "Do prokuratury została doprowadzona zatrzymana na terenie Warszawy 46-letnia obywatelka Wietnamu. Jak się okazało, pełniła rolę tzw. słupa. To na jej konto trafiały pieniądze, które przelewała do Afryki" - czytamy w komunikacie.